Малков: Над Рязанской областью сбили 25 дронов ВСУ, загорелось предприятие

На территории рязанского предприятия произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА, никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

В небе над Рязанской областью средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили масштабную атаку беспилотников. О последствиях сообщил губернатор региона Павел Малков в Telegram-канале.

По словам главы региона, в ходе отражения атаки силами ПВО было уничтожено 25 беспилотных летательных аппаратов. Падение обломков одной из целей привело к возгоранию на территории промышленного предприятия.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — отметил Малков. Он добавил, что специалисты уже работают на месте происшествия, оценивая масштабы причиненного ущерба.

Губернатор также напомнил жителям региона о действующем запрете на публикацию в социальных сетях фотографий и видео с мест происшествий, связанных с работой систем противовоздушной обороны.

Напомним, за прошедшую ночь было сбито сразу 64 беспилотника над регионами РФ.

