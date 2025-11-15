Малков: Над Рязанской областью сбили 25 дронов ВСУ, загорелось предприятие

В небе над Рязанской областью средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили масштабную атаку беспилотников. О последствиях сообщил губернатор региона Павел Малков в Telegram-канале.
По словам главы региона, в ходе отражения атаки силами ПВО было уничтожено 25 беспилотных летательных аппаратов. Падение обломков одной из целей привело к возгоранию на территории промышленного предприятия.
«По предварительной информации, пострадавших нет», — отметил Малков. Он добавил, что специалисты уже работают на месте происшествия, оценивая масштабы причиненного ущерба.
Губернатор также напомнил жителям региона о действующем запрете на публикацию в социальных сетях фотографий и видео с мест происшествий, связанных с работой систем противовоздушной обороны.
Напомним, за прошедшую ночь было сбито сразу 64 беспилотника над регионами РФ.