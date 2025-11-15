В двух областях Узбекистана задержаны сотрудники налоговой службы за взятки

Однако затем он потребовал у бухгалтера фирмы 500 долларов за то, чтобы не составлять протокол об административном правонарушении и снять блокировку с банковского счёта. В результате оперативного мероприятия, проведённого СГБ, инспектор был задержан при получении 6 млн сумов, переведённых на банковские карты его родственников.