В двух областях Узбекистана задержаны сотрудники налоговой службы за взятки

Дело в Сырдарьинской области.
7 ноября главный инспектор Сырдарьинского областного управления налоговой службы в ходе проверки одного из предприятий района выявил налоговую задолженность на сумму 400 млн сумов. Несмотря на то, что в таких случаях законом предусмотрена только административная ответственность, начальник отдела, действуя по предварительной договорённости с главным инспектором, предложил руководству предприятия свою «бескорыстную» помощь — обещал сократить задолженность до 90 млн сумов.
При получении 1 500 долларов за эти «услуги» начальник отдела был задержан оперативниками СГБ и прокуратуры с вещественными доказательствами. Позже, при передаче руководителю общества официального акта о снижении суммы долга, был задержан и главный инспектор.
В отношении обоих сотрудников возбуждено уголовное дело по пунктам «в» и «г» части 2 статьи 210 Уголовного кодекса (получение взятки путем вымогательства по предварительному сговору группой должностных лиц). Оба помещены под стражу.
Коррупция в Андижанской области.
В аналогичном случае инспектор отдела областного управления налоговой службы в Андижанской области проверял юридический адрес предприятия, занимающегося установкой солнечных панелей. В ходе проверки выяснилось, что фирма не работает по указанному адресу, а в отчётности обнаружены серьёзные несоответствия по товарно-материальным запасам. Инспектор составил соответствующий акт и заблокировал банковские операции предприятия.
Однако затем он потребовал у бухгалтера фирмы 500 долларов за то, чтобы не составлять протокол об административном правонарушении и снять блокировку с банковского счёта. В результате оперативного мероприятия, проведённого СГБ, инспектор был задержан при получении 6 млн сумов, переведённых на банковские карты его родственников.
Против него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 210 УК (получение взятки), он также заключён под стражу.