На 80-м году жизни умерла советская и казахстанская поэтесса Ахметова

«Творчество Куляш Ахметовой, посвятившей всю свою жизнь искусству слова и внесшей большой вклад в расширение горизонтов национальной литературы, пользуется всенародной любовью. Ее лирика и патриотические произведения получили высокую оценку читателей», — приводит пресс-служба Токаева текст его телеграммы.