На 80-м году жизни умерла советская и казахстанская поэтесса Ахметова

На 80-м году жизни скончалась советская и казахстанская поэтесса Куляш Ахметова. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму ее родным и близким.
Президент республики подчеркнул, что Ахметова прошла достойный жизненный путь и оставила богатое литературное наследие.
«Творчество Куляш Ахметовой, посвятившей всю свою жизнь искусству слова и внесшей большой вклад в расширение горизонтов национальной литературы, пользуется всенародной любовью. Ее лирика и патриотические произведения получили высокую оценку читателей», — приводит пресс-служба Токаева текст его телеграммы.
Куляш Ахметова оставила после себя богатое литературное наследие. Ее сборники стихотворений переведены на многие языки мира. Также поэтесса является лауреатом государственной премии Казахстана, награждена орденами «Курмет» («Почета») и «Парасат» («Благородства»).
Напомним, ранее сообщалось, что в Лондоне на 101 году жизни умер советский литератор Поэль Карп.