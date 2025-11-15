Избитая в ОАЭ украинка Ковальчук сообщила об угрозах и оскорблениях

Как ранее сообщал Life.ru, Мария Ковальчук была найдена в Дубае 19 марта в критическом состоянии: с переломами рук, ног и позвоночника, что лишило её возможности двигаться и говорить. Полиция города предполагает, что причиной столь тяжёлых травм стало падение с высоты на строительном объекте. Однако модель утверждает, что её избили до беспамятства, что ставит под сомнение официальную версию.