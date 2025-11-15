Тренер из Екатеринбурга, осужденный за растление девочки, обжаловал вердикт

Тренер по плаванию из Екатеринбурга Александр Зырянов, осужденный за растление воспитанницы, обжаловал вердикт. Информация об этом появилась в картотеке Свердловского областного суда. Судебное заседание назначено на 18 ноября.
Известный в городе специалист оказался в СИЗО в марте 2024 года после заявления своей 14-летней воспитанницы Мирославы (имя изменено — прим.ред).
По словам девочки, мужчина приставал к ней как после тренировок в Екатеринбурге, так и во время поездок на соревнования. В своем заявлении школьница упомянула домогательства с 2019 по 2024 года в Серове, Уфе, Челябинске, Астрахани, Анапе, Саранске и Киргизии.
В августе 2025 года Кировский районный суд приговорил тренера к 12 годам 6 месяцам заключения в колонии строгого режима. Его признали виновным в 34 эпизодах насильственных действий сексуального характера (статья 132 УК РФ) в отношении несовершеннолетней.
Как ранее сообщала «КП-Екатеринбург» мать потерпевшей, в суде обсуждались диктофонные записи и переписка, где тренер предлагал пострадавшей «научить целоваться».