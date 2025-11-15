Тренер из Екатеринбурга, осужденный за растление девочки, обжаловал вердикт

По словам девочки, мужчина приставал к ней как после тренировок в Екатеринбурге, так и во время поездок на соревнования. В своем заявлении школьница упомянула домогательства с 2019 по 2024 года в Серове, Уфе, Челябинске, Астрахани, Анапе, Саранске и Киргизии.