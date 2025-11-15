Семь человек погибли в ДТП в Пермском крае

После столкновения микроавтобуса с грузовиком в Пермском крае погибли семь человек, включая ребенка. Об этом в субботу, 15 ноября, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.
Министр уточнила, что пять пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, а остальные семь — в тяжелом. Она отметила, что бригады скорой помощи своевременно прибыли на место ДТП и оказали экстренную помощь, что позволило стабилизировать состояние пострадавших.
Крутень добавила в своем Telegram-канале, что после первичной медицинской помощи всех пострадавших перевезли в больницы краевой столицы для дальнейшего наблюдения и лечения. Она подчеркнула, что врачи делают все возможное для улучшения состояния пациентов.
Губернатор Пермского края Дмитрий Манохин сообщил в своем блоге, что семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей в качестве компенсации. По его словам, трагедия затронула всех жителей округа, и власти делают все необходимое для помощи пострадавшим.
По данным региональных правоохранителей, авария произошла вечером 14 ноября в районе деревни Черепахи Кунгурского округа, когда столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.