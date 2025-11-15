Семь человек погибли в ДТП в Пермском крае

Министр уточнила, что пять пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, а остальные семь — в тяжелом. Она отметила, что бригады скорой помощи своевременно прибыли на место ДТП и оказали экстренную помощь, что позволило стабилизировать состояние пострадавших.