Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семьям погибших в ДТП в Пермском крае выплатят по миллиону рублей

В Пермском крае семьям погибших во вчерашнем ДТП с автобусом будет выплачена материальная помощь в размере миллиона рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

По его словам, все 12 выживших, в том числе один ребенок, получают необходимую медицинскую помощь в пермских больницах. Пять пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные семь — в тяжелом. С семьями погибших работают психологи.

Вчера вечером на автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь со стороны Перми в направлении Екатеринбурга автобус «Газель» с пассажирами по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania.

В аварии погибли семь человек, включая одного ребенка. Пострадали двенадцать.