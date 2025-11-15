Семьям погибших в ДТП в Пермском крае выплатят по миллиону рублей

По его словам, все 12 выживших, в том числе один ребенок, получают необходимую медицинскую помощь в пермских больницах. Пять пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные семь — в тяжелом. С семьями погибших работают психологи.
Вчера вечером на автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь со стороны Перми в направлении Екатеринбурга автобус «Газель» с пассажирами по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania.
В аварии погибли семь человек, включая одного ребенка. Пострадали двенадцать.