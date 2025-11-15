Ричмонд
Неизвестные бросили петарды в переходе на станции метро «Московская»

Их разыскивает полиция.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Северной столицы разыскивает хулиганов, которые бросали петарды в переходе к станции метро «Московская». Об инциденте рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

14 ноября в полицию Московского района поступило сообщение о том, что в подземном переходе станции метро «Московская» неизвестные бросают петарды. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции метателей пиротехники не обнаружили, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет, однако поиски хулиганов ведутся.

— Установлено, что в группе неизвестных бросили в переходе пиротехническое изделие, в результате чего произошел хлопок, — рассказали в полиции.

Нарушители спокойствия в метро объявлены в розыск.