Неизвестные бросили петарды в переходе на станции метро «Московская»

14 ноября в полицию Московского района поступило сообщение о том, что в подземном переходе станции метро «Московская» неизвестные бросают петарды. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции метателей пиротехники не обнаружили, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.