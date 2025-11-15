В Омске подростки нагло взрывают петарды у машин и подъездов

Омичи негодуют в соцсетях, выкладывая видео о том, как некие школьники поджигают петарды во дворах жилых домов. Из видео понятно, что пиротехника взрывается в прямой близи у подъездов и припаркованных авто.
Сами по себе подобные инциденты даже далеко не в Новый год и не на каникулах в Омске нередки уже давно. Но горожан, похоже, на сей раз взволновало именно то, что взрывы происходят так близко от домов.
Известно, что неправильное обращение с петардами способно повлечь и травмы самих хулиганов, повредить имущество или напугать собак. домашних животных. Адреса, где были сняты видео, не уточнены. Есть лишь данные, что снято это на Левом берегу.
В областном управлении МЧС сообщили, что знают о ситуации. Ведомство призвало родителей внимательнее следить за занятиями своих детей. И посоветовало обсуждать с ними возможные последствия взрыва петард, предлагая им более безопасные способы провести досуг.
Как пример — в прошлом году в новогодние каникулы 49-летнему мужчине оторвало пальцы при взрыве петарды.