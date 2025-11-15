Тюменцы сели на пять суток за пранк с похищением

«В полицию поступило несколько сообщений от тюменцев, которые пояснили, что во дворе одного из домов, расположенном по улице Московский тракт неизвестные в камуфлированной одежде и масках с силой затолкали молодого человека в легковой автомобиль и уехали. На допросе пятеро молодых людей в возрасте от 19 до 25 лет рассказали, что похищения в действительности не было, а свои действия объяснили розыгрышем приятеля», — пишут в посте.