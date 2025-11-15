Глава Кунгурского МО выразил соболезнования семьям погибших в ДТП с автобусом

Ранее URA.RU сообщало, что вечером 14 ноября на автодороге Пермь — Шадейка микроавтобус «Соболь» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В ДТП погибли семь человек, в том числе ребенок. Еще 12 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Пять пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные семь — в тяжелом. Из резервного фонда края семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей.