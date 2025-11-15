Глава Кунгурского МО выразил соболезнования семьям погибших в ДТП с автобусом

Среди погибших — трое жителей Кунгурского округа.
Трое жителей Кунгурского округа погибли в ДТП с микроавтобусом и большегрузом на трассе Пермь — Екатеринбург. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Толчин.
«Ночью работали на месте аварии на отвороте на село Кыласово, где столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль. К сожалению, есть погибшие, трое из которых жители Кунгурского округа. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — сообщил Толчин на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Глава муниципалитета подчеркнул, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.
Ранее URA.RU сообщало, что вечером 14 ноября на автодороге Пермь — Шадейка микроавтобус «Соболь» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В ДТП погибли семь человек, в том числе ребенок. Еще 12 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Пять пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные семь — в тяжелом. Из резервного фонда края семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей.