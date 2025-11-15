В Симферополе горела станция ТО, пострадали два автомобиля

Ранее мы писали, что в Севастополе спасатели вынесли из огня пенсионерку с ожогами. По прибытии огнеборцы обнаружили, что пламя охватило балкон и перекинулось на два верхних этажа. Спасателям пришлось вскрывать двери квартиры. Внутри они обнаружили женщину 1950 года рождения и вынесли ее из задымленного помещения.