В Симферополе горела станция ТО, пострадали два автомобиля

Огонь охватил все здание, площадь пожара составила 64 кв.м. Специалисты эвакуировали кислородный баллон и бочки с отработанным маслом.
В результате происшествия повреждены два автомобиля. Погибших и пострадавших нет.
Всего от МЧС России привлекалось 14 человек личного состава и пять единиц техники.
Ранее мы писали, что в Севастополе спасатели вынесли из огня пенсионерку с ожогами. По прибытии огнеборцы обнаружили, что пламя охватило балкон и перекинулось на два верхних этажа. Спасателям пришлось вскрывать двери квартиры. Внутри они обнаружили женщину 1950 года рождения и вынесли ее из задымленного помещения.