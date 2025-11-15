Ричмонд
В Симферополе горела станция ТО, пострадали два автомобиля

Пожарные потушили возгорание на станции технического обслуживания автомобилей в Симферополе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Источник: ГУ МЧС России по Республике Крым

Огонь охватил все здание, площадь пожара составила 64 кв.м. Специалисты эвакуировали кислородный баллон и бочки с отработанным маслом.

В результате происшествия повреждены два автомобиля. Погибших и пострадавших нет.

Всего от МЧС России привлекалось 14 человек личного состава и пять единиц техники.

Ранее мы писали, что в Севастополе спасатели вынесли из огня пенсионерку с ожогами. По прибытии огнеборцы обнаружили, что пламя охватило балкон и перекинулось на два верхних этажа. Спасателям пришлось вскрывать двери квартиры. Внутри они обнаружили женщину 1950 года рождения и вынесли ее из задымленного помещения.