В Петербурге подали в суд на театр Кадышевой

До этого стало известно, что 15 октября театр «Золотое кольцо» получил сразу четыре крупных госконтракта на общую сумму 2,2 млн рублей. Эти контракты поступили от Дмитровского района, Коптево, Аэропорт и Филимонковского. Не уточняется, за какие именно услуги была получена оплата.