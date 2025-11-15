Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале арестован водитель перехваченного у ИК грузовика с оружием

Синарский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил ходатайство следствия об аресте водителя грузовика, задержанного на КПП ИК-47 с целым арсеналом оружия, сообщили в субботу в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

«Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей по 13 января 2026 года», — сообщили в ведомстве.

Как уже писала РГ, в кабине грузовика, прибывшего, чтобы забрать в колонии изготовленную заключенными продукцию деревообработки, были обнаружены автомат Калашникова с патронами, ручная граната, охолощенный пистолет с двумя магазинами, тактические шлем и рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары к ним.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, перевозке и ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.