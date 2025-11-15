На Урале арестован водитель перехваченного у ИК грузовика с оружием

Как уже писала РГ, в кабине грузовика, прибывшего, чтобы забрать в колонии изготовленную заключенными продукцию деревообработки, были обнаружены автомат Калашникова с патронами, ручная граната, охолощенный пистолет с двумя магазинами, тактические шлем и рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары к ним.