Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области за сутки потушили пять пожаров

На Дону в минувшие сутки спасатели выезжали на несколько пожаров и четыре ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области последний рабочий день недели для сотрудников МЧС выдался относительно спокойным. Так, по данным ведомства, в пятницу, 14 ноября, спасатели привлекались к ликвидации пяти пожаров. Все возгорания носили техногенный характер. От огня спасли одного человека.

Также в регионе произошли четыре аварии, а помощь была оказана двоим участникам.

— На происшествия выезжали 36 специалистов, также в работе были задействованы девять спецмашин, — рассказали в ведомстве.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

Три недели в больнице и пересадка кожи: Врачи спасли 10-летнего мальчика, искусанного стаей собак.

«Это место мы называем Миллионка»: Что известно о ДТП под Ростовом, которое устроила 25-летняя дочь главаря ОПГ Цапка.