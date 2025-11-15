В Ростовской области за сутки потушили пять пожаров

В Ростовской области последний рабочий день недели для сотрудников МЧС выдался относительно спокойным. Так, по данным ведомства, в пятницу, 14 ноября, спасатели привлекались к ликвидации пяти пожаров. Все возгорания носили техногенный характер. От огня спасли одного человека.