Экс-чиновница Минздрава Беларуси пойдет под суд за взятку в 23 000 рублей

Экс-чиновницу Минздрава Беларуси будут судить за взятку в 23 тысячи белорусских рублей. Как сообщили в прокуратуре Гомельской области, по версии следствия, сотрудница Минздрава договорилась о том, что окажет помощь в выигрыше государственных закупок лекарственных средств с представителем одной из коммерческих компаний. За благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию, представитель Минздрава должна была получить вознаграждение.
В апреле 2025 года женщина около одного из ТЦ Минска получила 5,2 тысячи долларов и 2 тысячи евро, то есть более чем BYN 23 тысячи. В настоящее время эти деньги, полученные преступным путем, уже бывшая сотрудница Минздрава возместила в полном объеме. Она находится под стражей в ожидании решения суда. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
