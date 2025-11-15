Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-чиновница Минздрава Беларуси пойдет под суд за взятку в 23 000 рублей

В Беларуси будут судить экс-чиновницу Минздрава за взятку в 23 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Экс-чиновницу Минздрава Беларуси будут судить за взятку в 23 тысячи белорусских рублей. Как сообщили в прокуратуре Гомельской области, по версии следствия, сотрудница Минздрава договорилась о том, что окажет помощь в выигрыше государственных закупок лекарственных средств с представителем одной из коммерческих компаний. За благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию, представитель Минздрава должна была получить вознаграждение.

В апреле 2025 года женщина около одного из ТЦ Минска получила 5,2 тысячи долларов и 2 тысячи евро, то есть более чем BYN 23 тысячи. В настоящее время эти деньги, полученные преступным путем, уже бывшая сотрудница Минздрава возместила в полном объеме. Она находится под стражей в ожидании решения суда. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что медики рассказали о самочувствии белоруски, которая пострадала в ДТП в Таиланде (тут про это).