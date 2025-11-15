Экс-чиновница Минздрава Беларуси пойдет под суд за взятку в 23 000 рублей

В апреле 2025 года женщина около одного из ТЦ Минска получила 5,2 тысячи долларов и 2 тысячи евро, то есть более чем BYN 23 тысячи. В настоящее время эти деньги, полученные преступным путем, уже бывшая сотрудница Минздрава возместила в полном объеме. Она находится под стражей в ожидании решения суда. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.