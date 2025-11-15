17-летний житель Новосибирской области погиб в смертельном ДТП

В Мошковском районе, неподалеку от дома номер 61 по улице Народной, 14 ноября приблизительно в 21:40 произошла авария. Двадцатилетний парень, находившийся за рулем «Пятерки», потерял контроль над машиной. Автомобиль вылетел в кювет и столкнулся со столбом линии электропередач.