В Новосибирске расследуют скандал на парковке с участием сотрудника ДПС

На госслужащего напал местный житель.

Источник: Соцсети

В Главном управлении МВД по Новосибирской области инициирована служебная проверка в связи с инцидентом, произошедшим на парковке жилого комплекса «Свобода» на улице Заслонова.

По предварительной информации, вечером между сотрудником ГИБДД и местным жителем возникла ссора из-за парковочного места, которая переросла в физический конфликт. Сообщается также о возможном применении оружия со стороны женщины, сопровождавшей сотрудника ДПС, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели опрос участников конфликта и приняли заявления от обеих сторон. В рамках назначенной служебной проверки будут тщательно изучены все обстоятельства произошедшего, включая причины конфликта и возможные нарушения со стороны сотрудника ГИБДД.

Местные жители выражают опасения, что инцидент может быть умышленно замалчиваться из-за служебного положения одного из участников конфликта. Они утверждают, что данный сотрудник ранее уже был замечен в подобном поведении. Результаты проверки будут обнародованы после ее завершения.