В Новосибирске расследуют скандал на парковке с участием сотрудника ДПС

Местные жители выражают опасения, что инцидент может быть умышленно замалчиваться из-за служебного положения одного из участников конфликта. Они утверждают, что данный сотрудник ранее уже был замечен в подобном поведении. Результаты проверки будут обнародованы после ее завершения.