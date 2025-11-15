Самолет в Норильск не взлетел: пассажиров челябинского рейса расселяют в гостиницы из-за плохой погоды

Рейс авиакомпании Red Wings из челябинского аэропорта имени Курчатова в Норильск был задержан в субботу, 15 ноября. Самолет, который должен был вылететь в 07:25, перенесли на 01:40 следующего дня.
— Задержка рейса вызвана неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту назначения, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
В настоящее время все пассажиры находятся в аэропорту Челябинска. Им предоставят места в гостиницах до нового времени вылета. В надзорном ведомстве заверили, что ведется контроль за соблюдением прав пассажиров и предоставлением всех услуг, предусмотренных авиационными правилами.