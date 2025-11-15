Глава минздрава Крутень лично навестит всех пострадавших в ДТП в Прикамье

Глава министерства здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сообщила в своём телеграм-канале, что лично навестит всех пострадавших в ДТП с микроавтобусом и фурой в Пермском крае.
Речь идёт жуткой аварии, которая случилась вечером 14 ноября на 64 км трассы Пермь — Екатеринбург. Водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения с попутной машиной, выехал на встречку и врезался в большегруз. В ДТП погибли семь человек, в том числе 17-летняя девушка. Ещё 12 человек получили различные травмы.
Министр здравоохранения подчеркнула, что сейчас все пострадавшие, среди которых один ребёнок, получают необходимую медпомощь в пермских стационарах. Она поблагодарила кунгурских медиков за оперативную и слаженную работу, благодаря которой всем пациентам удалось своевременно оказать помощь и к утру перевезти в Пермь.
«Сегодня лично навещу всех пациентов совместно с главным внештатным специалистом по хирургии и главным внештатным специалистом по анестезиологии-реаниматологии», — сообщила Анастасия Крутень.
Напомним, после аварии под Кунгуром минтербез организовал горячую линию для родственников пострадавших и погибших. Узнать о состоянии находившихся в автобусе и грузовике людей можно круглосуточно по номеру +7 (34271) 3−32−21.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что губернатор Дмитрий Махонин пообещал перечислить из резервного фонда Пермского края семьям погибших единовременную материальную помощь — по 1 миллиону рублей. Материальную помощь также окажут пострадавшим.