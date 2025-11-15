Глава минздрава Крутень лично навестит всех пострадавших в ДТП в Прикамье

Речь идёт жуткой аварии, которая случилась вечером 14 ноября на 64 км трассы Пермь — Екатеринбург. Водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения с попутной машиной, выехал на встречку и врезался в большегруз. В ДТП погибли семь человек, в том числе 17-летняя девушка. Ещё 12 человек получили различные травмы.