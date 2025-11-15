Ричмонд
Мужчина устроил скандал и получил удар ножом в живот: его раздосадовал отказ приятеля помочь с подработкой

Житель Башкирии не помог приятелю с подработкой, а потом чуть не зарезал его.

Источник: Комсомольская правда

В Бирском районе Башкирии в отделение полиции поступило сообщение о госпитализации 35-летнего местного жителя с ножевым ранением. Подробности рассказала пресс-служба МВД республики.

Стражи порядка выяснили, что к преступлению причастен 45-летний ранее судимый приятель потерпевшего. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

Согласно предварительным данным, подозреваемый пришел в гости к потерпевшему, и во время распития спиртного между мужчинами возник конфликт. Хозяину дома не понравилось, что его знакомый ранее не помог ему с подработкой. В ходе ссоры потерпевший попытался избить гостя, после чего последний схватил со стола кухонный нож и ударил им оппонента в живот.

После случившегося мужчина сам вызвал пострадавшему скорую помощь. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде.

