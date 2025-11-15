Мужчина устроил скандал и получил удар ножом в живот: его раздосадовал отказ приятеля помочь с подработкой

Согласно предварительным данным, подозреваемый пришел в гости к потерпевшему, и во время распития спиртного между мужчинами возник конфликт. Хозяину дома не понравилось, что его знакомый ранее не помог ему с подработкой. В ходе ссоры потерпевший попытался избить гостя, после чего последний схватил со стола кухонный нож и ударил им оппонента в живот.