Мужчина устроил скандал и получил удар ножом в живот: его раздосадовал отказ приятеля помочь с подработкой

В Бирском районе Башкирии в отделение полиции поступило сообщение о госпитализации 35-летнего местного жителя с ножевым ранением. Подробности рассказала пресс-служба МВД республики.
Стражи порядка выяснили, что к преступлению причастен 45-летний ранее судимый приятель потерпевшего. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.
Согласно предварительным данным, подозреваемый пришел в гости к потерпевшему, и во время распития спиртного между мужчинами возник конфликт. Хозяину дома не понравилось, что его знакомый ранее не помог ему с подработкой. В ходе ссоры потерпевший попытался избить гостя, после чего последний схватил со стола кухонный нож и ударил им оппонента в живот.
После случившегося мужчина сам вызвал пострадавшему скорую помощь. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде.
