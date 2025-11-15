Осталось пятеро детей: в РПЦ рассказали о самоубийстве священника из Урюпинска

Самоубийство православного священника в Волгоградской области вызвало большой резонанс. Что толкнуло на такой смертельный грех священнослужителя, которого очень любили прихожане, большой вопрос. К тому же протоиерей Сергий Скребцов не был одиноким человеком, с женой они воспитывали пятерых детей. Как сообщил РИА Новости руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Урюпинской епархии Волгоградской митрополии РПЦ иерей Виталий Свиридов, известно, что Скребцов перед уходом из жизни оставил записку.
— Она у правоохранителей, что в ней — не ясно, — сказал собеседник агентства.
В епархии сообщили, что тело 60-летнего мужчины нашли у него дома. Ни в каких конфликтах за 28 лет в сане за ним замечено не было. Его считали хорошим священником.
Напомним, на этой неделе отца Сергия похоронили на гражданском кладбище. В следкоме сайту volgograd.kp.ru прокомментировали, что по обстоятельства случившегося выясняют в ходе проверки.