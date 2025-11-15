Осталось пятеро детей: в РПЦ рассказали о самоубийстве священника из Урюпинска

Самоубийство православного священника в Волгоградской области вызвало большой резонанс. Что толкнуло на такой смертельный грех священнослужителя, которого очень любили прихожане, большой вопрос. К тому же протоиерей Сергий Скребцов не был одиноким человеком, с женой они воспитывали пятерых детей. Как сообщил РИА Новости руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Урюпинской епархии Волгоградской митрополии РПЦ иерей Виталий Свиридов, известно, что Скребцов перед уходом из жизни оставил записку.