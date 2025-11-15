В Самаре три человека пострадали из-за аварии на ул. Демократической

В Промышленном районе Самары вечером в четверг, 14 ноября, на улице Демократической произошла авария. Молодой водитель нарушил правила дорожного движения, об этом сообщили в госавтоинспекции по региону.
— В 19:15 20-летний водитель «Renault Logan» ехал по улице Демократической со стороны проспекта Кирова. Во время движения автомобилист нарушил правила и проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате он столкнулся с «Renault Duster», — отметили в сообщении.
В результате аварии травмы получили пассажиры автомобиля, предположительно нарушившего правила дорожного движения. 18-летний и 20-летний мужчины, а также 17-летняя девушка нуждаются в амбулаторном лечении.