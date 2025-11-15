В Самаре три человека пострадали из-за аварии на ул. Демократической

— В 19:15 20-летний водитель «Renault Logan» ехал по улице Демократической со стороны проспекта Кирова. Во время движения автомобилист нарушил правила и проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате он столкнулся с «Renault Duster», — отметили в сообщении.