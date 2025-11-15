Омская полиция ищет водителя машины, сбившей насмерть человека

Госавтоинспекция Омской области сообщила о розыске водителя, скрывшегося с места аварии. Известно, что ДТП произошло сегодня в 02:50 часов в Таврическом районе, в районе 58-го километра трассы Омск — Одесское.
По данным полиции, водитель за рулём неустановленного автомобиля сбил пешехода и скрылся. Всех, кто что-либо знает об этой аварии или личности водителя, просят позвонить по телефонам 79−35−04 или 102.
Известно, что пострадавший пешеход — 28-летний молодой человек — от полученных травм погиб на месте, не дождавшись скорой медицинской помощи.