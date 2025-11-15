В школе Кубани после случайного выстрела из ПУ-3 пострадал подросток

По данным надзорного органа, в ходе демонстрации ПУ-3 одноклассникам подросток передал его другому ученику. Тот снял предохранитель и случайно произвел выстрел. Испугавшись, школьник ударился об угол шкафа и упал, получив травмы лица. Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает; сейчас школьник проходит амбулаторное лечение.