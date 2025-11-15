Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Ростова неизвестные испортили старинное здание

В Ростове вандалы сломали окно в доходном доме Красса.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове неизвестные повредили старинное здание, расположенное в переулке Университетском. Речь идет о доходном доме Красса. Объект в стиле модерн был построен в 1912 году.

Как рассказали представители сообщества «Мой Фасад», недавно кто-то выбил окно и проник в строение. Активисты планируют в ближайшее время заделать пролом и установить дополнительные решетки на окнах, чтобы предотвратить новые вторжения.

Отметим, здание принадлежало купцу Семену Крассу и предназначалось для сдачи квартир в аренду. Объект представляет собой двухэтажное кирпичное строение, фасад которого украшен лепниной, арочными окнами и декоративными карнизами. Внутреннее планирование типично для того времени: просторные квартиры с высокими потолками, парадная лестница и дворовые постройки. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

В Ростове четыре старинных дома признали объектами культурного наследия.