В центре Ростова неизвестные испортили старинное здание

В Ростове неизвестные повредили старинное здание, расположенное в переулке Университетском. Речь идет о доходном доме Красса. Объект в стиле модерн был построен в 1912 году.
Как рассказали представители сообщества «Мой Фасад», недавно кто-то выбил окно и проник в строение. Активисты планируют в ближайшее время заделать пролом и установить дополнительные решетки на окнах, чтобы предотвратить новые вторжения.
Отметим, здание принадлежало купцу Семену Крассу и предназначалось для сдачи квартир в аренду. Объект представляет собой двухэтажное кирпичное строение, фасад которого украшен лепниной, арочными окнами и декоративными карнизами. Внутреннее планирование типично для того времени: просторные квартиры с высокими потолками, парадная лестница и дворовые постройки. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения.
