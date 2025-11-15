В центре Ростова неизвестные испортили старинное здание

Отметим, здание принадлежало купцу Семену Крассу и предназначалось для сдачи квартир в аренду. Объект представляет собой двухэтажное кирпичное строение, фасад которого украшен лепниной, арочными окнами и декоративными карнизами. Внутреннее планирование типично для того времени: просторные квартиры с высокими потолками, парадная лестница и дворовые постройки. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения.