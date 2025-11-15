Глава СКР потребовал доклад по делу об избиении школьника в Забайкалье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении школьника в городе Краснокамске Забайкальского края. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном следкоме.
— В Сети сообщается, что 11 ноября этого года 15-летний подросток в ходе конфликта избил сверстника, нанеся ему многочисленные удары. Пострадавший госпитализирован, — говорится в сообщении.
Было заведено уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Забайкальскому краю доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.