Более 20 рейсов задерживаются на вылет из «Пулково»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Более 20 рейсов задерживается на вылет из аэропорта «Пулково» и более 20 рейсов — на прилет, следует из онлайн-табло аэропорта.

Источник: © РИА Новости

Ранее пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта) сообщила, что аэропорт «Пулково» справился с первым снегопадом. На работу вышла снегоуборочная техника, а службы аэропорта трудились в усиленном режиме. Всю ночь аэропорт продолжал принимать и отправлять рейсы. Аэропорт «Пулково» работает штатно.

Пресс-служба отмечала, что не все задержки рейсов из аэропорта «Пулково» связаны с погодными условиями. В частности, в ночное время в ряде аэропортов страны вводились ограничения, что вносит коррективы в расписание. Вылеты нескольких зарубежных рейсов задержаны из-за позднего прибытия самолетов.