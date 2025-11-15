Ричмонд
Автобус с вахтовиками перевернулся на трассе в Забайкальском крае

За помощью к врачам обратились пятеро пассажиров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Автобус с вахтовиками перевернулся на трассе в Забайкальском крае. ДТП произошло 15 ноября в 12:15 на подъездной автодороге к городу Шилка. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Забайкальского края.

— Водитель автобуса совершил наезд на корову, не справился с управлением. В результате чего транспортное средство опрокинулось. Автобус перевозил вахтовиков, двигался из города Чита в Газимуро-Заводский район, — говорится в сообщении.

За помощью к врачам обратились пятеро пассажиров. Им оказана разовая медицинская помощь, госпитализация не понадобилась. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.