Автобус с вахтовиками перевернулся на трассе в Забайкальском крае. ДТП произошло 15 ноября в 12:15 на подъездной автодороге к городу Шилка. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Забайкальского края.