Автобус с вахтовиками перевернулся на трассе в Забайкальском крае. ДТП произошло 15 ноября в 12:15 на подъездной автодороге к городу Шилка. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Забайкальского края.
— Водитель автобуса совершил наезд на корову, не справился с управлением. В результате чего транспортное средство опрокинулось. Автобус перевозил вахтовиков, двигался из города Чита в Газимуро-Заводский район, — говорится в сообщении.
За помощью к врачам обратились пятеро пассажиров. Им оказана разовая медицинская помощь, госпитализация не понадобилась. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.