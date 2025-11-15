Глава СК поручил проверить дело о нарушении прав жильцов в Самаре

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о нарушении прав жильцов на улице Краснодонской в Самаре. Информацию опубликовали на сайте ведомства.
— В информационный центр председателя СК поступило сообщение от местных жителей. Горожане рассказали, что аварийный дом долгое время не расселяли. Здание было построено в 1947 году. Сейчас, по словам самарцев, оно находится в непригодном состоянии. В доме рушатся несущие конструкции, стены и крыша, отсутствует канализационная система, — отметили в сообщении.
Здание признали аварийным еще в 2023 году. Просьбы местных жителей не принесли никакого результата. По данному факту завели уголовное дело.