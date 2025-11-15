Ричмонд
В Анапе полицейские начали проверку после заезда 50 квадроциклов по пляжу

Полицейские в Анапе установили личности более 50 участников массового заезда на квадроциклах и багги по пляжной территории рядом с Пионерским проспектом. Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу, гонщики создавали опасность для себя и окружающих.

Источник: Пресс-служба ОМВД РФ по Анапе

Заезд по городу и пляжам прошел, несмотря на запрет от полиции.

«В действиях указанных лиц усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.42 КоАП РФ “Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта…” — отметили в пресс-службе анапской полиции.

В Анапе до сих пор продолжаются ежедневные работы по расчистке пляжей после разлива мазута с двух танкеров в декабре 2024 года. Выезд любого транспорта на пляжные территории на курорте запрещен. После проверки правоохранители примут процессуальное решение.