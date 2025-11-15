Ричмонд
Суд отменил срок для экс-вице-губернатора Самарской области

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд отменил шесть лет колонии для бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина по первому уголовному делу о хищении 3,8 миллиона рублей, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

Источник: © РИА Новости

Таганский суд Москвы в сентябре приговорил Гендина к шести годам колонии за хищения 3,8 миллиона рублей. Дело было связано с коммерческой деятельностью Гендина со своим партнером, который и написал на него донос. Вину Гендин не признал.

«Приговор Таганского районного суда города отменен за истечением срока давности в части — Гендин освобожден от наказания в части отбытия срока, в остальном оставлен без изменения», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Гендин по-прежнему остается в СИЗО.

В сентябре сообщалось, что в отношении бывшего чиновника также возбуждено второе уголовное дело о крупном мошенничестве, его рассматривает Пресненский суд Москвы.