Суд отменил срок для экс-вице-губернатора Самарской области

Таганский суд Москвы в сентябре приговорил Гендина к шести годам колонии за хищения 3,8 миллиона рублей. Дело было связано с коммерческой деятельностью Гендина со своим партнером, который и написал на него донос. Вину Гендин не признал.
«Приговор Таганского районного суда города отменен за истечением срока давности в части — Гендин освобожден от наказания в части отбытия срока, в остальном оставлен без изменения», — сказал собеседник агентства.
По его словам, Гендин по-прежнему остается в СИЗО.
В сентябре сообщалось, что в отношении бывшего чиновника также возбуждено второе уголовное дело о крупном мошенничестве, его рассматривает Пресненский суд Москвы.