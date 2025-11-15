Минздрав России сообщил о пострадавших в ДТП в Пермском крае, находящихся на лечении

До этого было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг после ДТП с микроавтобусом в Пермском крае. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. С места происшествия были изъяты видеорегистраторы и тахографы. В СК пояснили, что найденные улики могут иметь доказательное значение.