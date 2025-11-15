Жителя Молдовы засыпало землей во время работы по прокладке канализации: Вытаскивать его пришлось спасателям

53-летнего жителя Хынчешт спасли после того, как его засыпало землей во время работ по прокладке канализации.
Спасатели прибыли на место происшествия и благополучно извлекли мужчину. Он находился в сознании и был доставлен в районную больницу для дальнейшего обследования.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Иллюзионисты» из ПАС ни в грош не ставят своего избирателя: Депутаты, выступив на выборах, начали исчезать из парламента Молдовы — в чем фокус.
Пятеро депутатов правящей партии отказываются от кресел народных избранников и возвращаются восвояси (далее…).
Сборная Молдовы по футболу едва не сотворила сенсацию, не удержав ничью против четырехкратных чемпионов мира: Италия победила со счетом 2:0.
Наша национальная команда достойно играла против одной из лучших сборных мира [видео] (далее…).
Новый авиарейс из Кишинева: Жители Молдовы смогут летать в Братиславу без пересадки всего за 19 евро в одну сторону.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю (далее…).