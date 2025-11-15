Ричмонд
Жителя Молдовы засыпало землей во время работы по прокладке канализации: Вытаскивать его пришлось спасателям

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: Комсомольская правда

53-летнего жителя Хынчешт спасли после того, как его засыпало землей во время работ по прокладке канализации.

Спасатели прибыли на место происшествия и благополучно извлекли мужчину. Он находился в сознании и был доставлен в районную больницу для дальнейшего обследования.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

