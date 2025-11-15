Еще в одном воронежском селе выявили бешенство

В селе Никольское Семилукского района Воронежской области выявили очаг бешенства. Болезнь обнаружили у животного в подсобном хозяйстве на улице Заречной. В границы очага попало все село. Карантин здесь продлится до 18 февраля 2026 года.
В течение этого времени запрещено перемещение больных восприимчивых к бешенству животных, их ввоз и вывоз, в том числе на убой, а также снятие с их трупов шкур. Очаг не могут посещать посторонние лица. В нем также запрещено проведение ярмарок и выставок с участием животных.
Ранее карантин объявили в селе Можайское Каширского района.