Еще в одном воронежском селе выявили бешенство

В течение этого времени запрещено перемещение больных восприимчивых к бешенству животных, их ввоз и вывоз, в том числе на убой, а также снятие с их трупов шкур. Очаг не могут посещать посторонние лица. В нем также запрещено проведение ярмарок и выставок с участием животных.