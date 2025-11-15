Священник, его супруга и семья прихожан погибли при атаке дронов ВСУ на ДНР

Как отмечается в сообщении, трагедия произошла еще несколько дней назад. Тогда Шутов, его жена и прихожане с восьмилетним ребенком попытались самостоятельно покинуть зону боевых действий, но попали под удар ВСУ. Их сначала атаковали дронами. А затем стали обстреливать минами.