Священник, его супруга и семья прихожан погибли при атаке дронов ВСУ на ДНР

Киевский режим в очередной раз атаковал Донецкую Народную Республику с помощью беспилотников. В результате удара погиб священник Владимир Шутов, его супруга, а также семья прихожан с ребенком. Об этом сообщает Горловская и Славянская епархии РПЦ на официальном сайте.
Как отмечается в сообщении, трагедия произошла еще несколько дней назад. Тогда Шутов, его жена и прихожане с восьмилетним ребенком попытались самостоятельно покинуть зону боевых действий, но попали под удар ВСУ. Их сначала атаковали дронами. А затем стали обстреливать минами.
«Трагически погибли протоиерей Владимир Шутов, настоятель храма Царственных мучеников села Александро-Калиново, расположенного под Константиновкой, его супруга Светлана и семья прихожан с восьмилетним ребёнком», — говорится в сообщении.
При этом подчеркивается, что ВСУ добивали раненых всю ночь. Более того, они не давали забрать тела.
«Односельчане пытались забрать тела убитых, чтобы похоронить их, но при каждой попытке на них также начинали охотиться дроны», — добавили в епархии.
Напомним, недавно под ударом киевского режима также оказалась Белгородская область. Там ВСУ за одну ночь задействовали свыше сотни беспилотников. Погибли, как минимум, два мирных жителя. Еще семь человек получили различные ранения.