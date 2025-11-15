Ричмонд
Выехал на встречку и столкнулся с фурой: на трассе М-5 под Миассом водитель иномарки погиб в лобовом ДТП

Под Миассом водитель Hyundai погиб в лобовом столкновении с грузовиком.

Источник: ГАИ Челябинской области

Водитель Hyundai Creta погиб в лобовом ДТП на трассе М-5 в Челябинской области. Его автомобиль столкнулся с грузовиком Volvo под Миассом. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— В результате аварии 55-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, — сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

По предварительным данным, мужчина за рулем Hyundai выехал на встречную полосу на запрещенной участке. На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.