В Севастополе мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой

«65-летний водитель, управляя автомобилем Opel, на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущество и совершил столкновение с эндуро-мотоциклом Fidelis под управлением 33-летнего мужчины, двигавшегося прямо без изменения траектории движения», — сообщили в полиции.