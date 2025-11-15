В Севастополе мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой

Предварительно установлено, что ДТП произошло сегодня в 11−55 минут на десятом километре автодороги «Севастополь — порт бухта Камышовая — мыс Фиолент».
«65-летний водитель, управляя автомобилем Opel, на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущество и совершил столкновение с эндуро-мотоциклом Fidelis под управлением 33-летнего мужчины, двигавшегося прямо без изменения траектории движения», — сообщили в полиции.
В аварии мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, добавили в ведомстве.
По информации инспекторов, состояние опьянения у водителей не установлено. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее, в октябре, в Севастополе 25-летний мотоциклист без прав проехал по пешеходному переходу на красный свет и был сбит автомобилем.