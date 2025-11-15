Два человека погибли в ДТП под Шахуньей

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области. ДТП произошло 15 ноября 2025 года на 272-м километре трассы «Нижний Новгород — Киров». Водитель Renault Logan не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там легковой автомобиль столкнулся с грузовиком КАМАЗ. В результате аварии на месте погибли 25-летний водитель легковушки и его 26-летняя пассажирка, сидевшая на переднем сидении. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.