Сироте в Крыму дали квартиру без отопления и газа — вмешался СК

Отмечается, что жалоба от крымчанки поступила в адрес главы ведомства Александра Бастрыкина через Информационный центр.
Женщина сообщала, что уже несколько лет вместе с двумя несовершеннолетними детьми вынуждена арендовать за свой счет жилье, поскольку предоставленная ей как сироте квартира для жизни непригодна.
«В 2016 году ей предоставили квартира в доме на улице Ленина в селе Долинном. Однако в жилом помещении отсутствовали централизованное отопление и газоснабжение, инженерные системы и напольные покрытия были в ненадлежащем состоянии», — отмечается в сообщении СК.
Заявительница указывала на то, что таким образом решать проблему ей финансово затруднительно, однако ситуация не меняется, поскольку ее многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — сообщили в введомстве.
В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.