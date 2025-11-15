Ричмонд
Сироте в Крыму дали квартиру без отопления и газа — вмешался СК

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. Крымчанка из числа детей-сирот получила в рамках программы обеспечения жильем ветхую квартиру без отопления и газа. После жалобы женщины председателю СК России Александру Бастрыкину глава ведомства дал указание возбудить уголовное дело. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что жалоба от крымчанки поступила в адрес главы ведомства Александра Бастрыкина через Информационный центр.

Женщина сообщала, что уже несколько лет вместе с двумя несовершеннолетними детьми вынуждена арендовать за свой счет жилье, поскольку предоставленная ей как сироте квартира для жизни непригодна.

«В 2016 году ей предоставили квартира в доме на улице Ленина в селе Долинном. Однако в жилом помещении отсутствовали централизованное отопление и газоснабжение, инженерные системы и напольные покрытия были в ненадлежащем состоянии», — отмечается в сообщении СК.

Заявительница указывала на то, что таким образом решать проблему ей финансово затруднительно, однако ситуация не меняется, поскольку ее многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — сообщили в введомстве.

В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.