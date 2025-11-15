Ричмонд
Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении собак на ребенка в Екатеринбурге

В центральный аппарат Следственного комитета России направят доклад о расследовании нападения собак на ребенка в Свердловской области, передает Следком.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным Следственного комитета, в Екатеринбурге в социальных сетях появились сообщения о нападениях стаи собак на прохожих, включая детей и домашних животных. Бродячие животные обитают возле детского сада и школы.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Богдану Францишко представить отчет о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье о халатности после нападения собак на школьницу в Нижнем Тагиле.