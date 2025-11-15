В Челябинске компания молодых людей организовала нарколабораторию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Фигурантами возбужденных по фактам незаконного сбыта наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, систематического предоставления помещения для потребления запрещенных веществ и легализации денежных средств, уголовных дел, соединенных в одно производство, стали семь челябинцев 2003—2005 годов рождения.
«Злоумышленники организовали каналы сбыта синтетических наркотических средств в интернете. Все были задержаны сотрудниками отдела контроля за оборотом наркотиков городского УМВД», — рассказали в полиции.
Во время обыска по месту проживания одного из задержанных изъята нарколаборатория, где производился мефедрон для последующего распространения через систему закладок. Также установлены и изъяты тайники на территории СНТ «Локомотив 1» в Советском районе.
«Для легализации преступных доходов они использовали криптовалюту, которую конвертировали через интернет-площадку в российские рубли с последующим переводом на свои банковские карты. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в региональном Главке МВД.