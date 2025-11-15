Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске компания молодых людей организовала нарколабораторию

В итоге изъято более 700 граммов мефедрона, более 600 граммов производного эфедрона.

В Челябинске компания молодых людей организовала нарколабораторию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Фигурантами возбужденных по фактам незаконного сбыта наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, систематического предоставления помещения для потребления запрещенных веществ и легализации денежных средств, уголовных дел, соединенных в одно производство, стали семь челябинцев 2003—2005 годов рождения.

«Злоумышленники организовали каналы сбыта синтетических наркотических средств в интернете. Все были задержаны сотрудниками отдела контроля за оборотом наркотиков городского УМВД», — рассказали в полиции.

Во время обыска по месту проживания одного из задержанных изъята нарколаборатория, где производился мефедрон для последующего распространения через систему закладок. Также установлены и изъяты тайники на территории СНТ «Локомотив 1» в Советском районе.

«Для легализации преступных доходов они использовали криптовалюту, которую конвертировали через интернет-площадку в российские рубли с последующим переводом на свои банковские карты. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в региональном Главке МВД.