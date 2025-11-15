Спасатель поблагодарил жителей Прикамья, выносивших людей из автобуса в ДТП

Сотрудник поисково — спасательной службы Кунгурского муниципального округа (КМО) Эдуард в разговоре с корреспондентом сайта perm.aif.ru выразил благодарность мужчинам, которые выносили пострадавших из разбитого в ДТП в Прикамье автобуса. Речь идёт о жуткой аварии, которая случилась вечером 14 ноября на 64 км трассы Пермь — Екатеринбург. Водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения с попутной машиной, выехал на встречку и врезался в большегруз. В ДТП погибли семь человек, в том числе 17-летняя девушка. Ещё 12 человек получили различные травмы.
По словам Эдуарда, около 20:53 на номер поисково — спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС. Спустя несколько минут на место происшествия прибыли две бригады кунгурских спасателей — ГОР 2 и ГОР 6.
«Хочется поблагодарить мужчин, которые помогали нам извлечь пострадавших и погибших из микроавтобуса. Они ехали по трассе, увидели ДТП и предложили помощь. Мы укладывали пострадавших в автобусе на спинальные щиты, они нам помогали их выносить из автобуса. Людей с травмами передавали медикам. Многие были в тяжёлом состоянии», — вспоминает собеседник.
Спасатель также рассказал об автомобилистах, которые останавливались и предлагали помощь. Среди них, по его словам, были водители, которые помогли довезти двоих пострадавших, способных ходить, до кунгурской больницы.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал выплатить семьям погибших в ДТП с автобусом в Прикамье по миллиону рублей. Также материальную помощь окажут пострадавшим.