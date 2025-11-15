Друг экс-мэра Самары рассказал о подозрительном СМС от его имени

«У меня закралось сомнение, почему он не отвечает по телефону. Четвертого января мне позвонили (знакомые — ред.) из Новокуйбышевска и спросили, что (произошло — ред.) с Натальей (супруга Тархова — ред.). Внучка им сказала, что дедушка ее увез в Москву на платной скорой помощи, у нее инсульт. Я забеспокоился, начал дозваниваться, то же самое — ответ только по СМС. Когда я получил информацию, что у бабушки инсульт и дедушка ее повез в больницу на скорой помощи, я понял, что ни один доктор не повезет на скорой помощи человека за тысячу километров, если у него инсульт. Я начал понимать, что что-то не то», — заявил РИА Новости друг Тархова.