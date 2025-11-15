Таинственная смерть гражданки Молдовы в Италии: Отвезла детей в школу, а потом ее нашли мертвой в лесу

31-летняя гражданка Молдовы Аксиния Маноли была найдена мертвой в лесу на окраине Рима (район Каве) после того, как отвезла своих двоих детей в школу. Ее автомобиль был найден запертым неподалеку.
Наша соотечественница пропала в четверг, 13 ноября, и её муж сразу обратился в полицию. Ранее погибшая жаловалась в полицию на насилие со стороны бывшего партнера.
На теле не обнаружено очевидных признаков насилия. Основная версия, которую рассматривают карабинеры (полиция), — самоубийство, поскольку на месте была найдена предсмертная записка. Окончательные выводы будут сделаны после результатов вскрытия.
Очень подозрительно. Предсмертная записка могла быть написана под давлением, либо другим человеком. Это абсолютно не показатель самоубийства.
