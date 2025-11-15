Дело киллера гомельской «банды Морозова» ушло в суд

Как сообщили в официальном телеграм-канале Генеральной прокуратуры Беларуси, в Гомельский областной суд уже передано для рассмотрения уголовное дело штатного киллера банды Морозова, которая действовала в Беларуси в 1990-х годах (вот тут рассказываем про основные эпизоды).
Виктору Рецкому — а фигуранта зовут именно так — предъявлены обвинения в совершении нескольких убийств. Он много лет по поддельным документам скрывался на территории России и Казахстана, однако в марте 2025 года был экстрадирован из Астаны в Минск.
— Штатный киллер морозовской банды обвиняется в убийстве четырех человек в сентябре 1994 года, в убийстве трех человек и покушении на убийство двух человек 23 октября 1997 года, — отметил начальник управления Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.
В настоящее время Рецкий находится под стражей.
