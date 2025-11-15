В Ростове в трех районах окончены работы по ликвидации последствий атак БПЛА

В Ростове-на-Дону завершены работы по устранению повреждений, образовавшихся ни жилых объектах из-за вражеских беспилотников. В частности, ремонты окончены в Ленинском, Советском и Октябрьском районах.
В многоквартирных домах заменили поврежденные окна, отремонтировали балконы и починили инженерные коммуникации. Также жильцы получили все положенные выплаты.
— Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто принимал активное участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Благодаря вашему труду и слаженной работе удалось минимизировать ущерб и обеспечить безопасность горожан, — сказал глава города Ростова Александр Скрябин.
В Ростовской области в ночь на 15 ноября сбили 17 беспилотников.