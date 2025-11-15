В Крыму возбудили дело после видео с пьющим из пивной банки малышом

Кадры, на которых молодая женщина дает малолетнему ребенку пить из пивной банки и предлагает покурить неизвестное вещество из бутылки, распространились в социальных сетях и были выявлены правоохранителями. Накануне в МВД России сообщили, что по факту возможного вовлечения малолетнего в употребление наркотиков и алкоголя полиция региона проводит проверку. В прокуратуре Севастополя заявили, что контролируют ее ход и принятие законного процессуального решения.