На Запорожье из-за удара ВСУ 5 тыс. абонентов остались без света

«В результате очередного удара противника по объектам критической инфраструктуры повреждения получила подстанция Васильевской РЭС. На время проведения аварийно-восстановительных работ будет отключена часть абонентов сел Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна, всего около 5 тысяч абонентов», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.