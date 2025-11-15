«В результате очередного удара противника по объектам критической инфраструктуры повреждения получила подстанция Васильевской РЭС. На время проведения аварийно-восстановительных работ будет отключена часть абонентов сел Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна, всего около 5 тысяч абонентов», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
На Запорожье из-за удара ВСУ 5 тыс. абонентов остались без света
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Около 5 тыс. абонентов остались без электричества из-за удара украинских войск по объектам критической инфраструктуры и повреждения подстанции в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.