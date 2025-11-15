Белорусы стали чаще попадать в ДТП в России

Всего за девять месяцев текущего года в России произошло 224 ДТП с участием белорусов. Рост по сравнению с таким же периодом прошлого года составил 2,8%.
В ДТП в России за три квартала 2025-го погибли 49 граждан Беларуси и 275 получили травмы.
Водители из Беларуси, согласно статистике МВД, виноваты были примерно в половине от указанного числа ДТП.
Согласно статистике МВД, больше всего ДТП среди иностранцев в России совершили граждане Узбекистана — 827. Погибли в происшествиях на дорогах 58 узбекистанцев, получили травмы — 1024 человека.
Уточняется, что наибольшее число ДТП с участием иностранцев произошло в Сахалинской области (14,8%), Москве (14,4%) и Санкт-Петербурге (11,1%).