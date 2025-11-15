Ричмонд
Белорусы стали чаще попадать в ДТП в России

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Граждане Беларуси чаще стали попадать в ДТП в России, свидетельствуют данные статистики по авариям с нарушением ПДД за девять месяцев текущего года, которую опубликовало МВД РФ.

Источник: Sputnik.by

Всего за девять месяцев текущего года в России произошло 224 ДТП с участием белорусов. Рост по сравнению с таким же периодом прошлого года составил 2,8%.

В ДТП в России за три квартала 2025-го погибли 49 граждан Беларуси и 275 получили травмы.

Водители из Беларуси, согласно статистике МВД, виноваты были примерно в половине от указанного числа ДТП.

Согласно статистике МВД, больше всего ДТП среди иностранцев в России совершили граждане Узбекистана — 827. Погибли в происшествиях на дорогах 58 узбекистанцев, получили травмы — 1024 человека.

Уточняется, что наибольшее число ДТП с участием иностранцев произошло в Сахалинской области (14,8%), Москве (14,4%) и Санкт-Петербурге (11,1%).